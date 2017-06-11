Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке активность вулканов привела к задержке авиарейсов
На Камчатке задерживается прибытие двух авиарейсов из Москвы – «Аэрофлота» и «России». Причина – в активности вулканов Шивелуч и Ключевской, после выбросов на которых пепловый шлейф может подняться на 8 тыс. метров, сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона.
По данным вулканологов, возможно прохождение пеплового шлейфа на высоте до восьми километров над южными районами полуострова (Мильковский, Елизовский, Усть-Большерецкий муниципальные районы, Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа) в сторону Охотского моря.
В связи с этим, руководство аэропорта города Елизово рекомендовало пилотам перенести вылет межрегиональных рейсов для того, чтобы не допустить возможного попадания воздушных судов в пепловые облака.
Рейс «Аэрофлота» задержан до 18.00, а самолет «России» до 20.00. Остальные рейсы летят по расписанию.
Напомним, на Шивелуч произошло два выброса пепла – на 6 и 8 км, а на Ключевском один – до 7 км.
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