На Камчатке активность вулканов привела к задержке авиарейсов

На Камчатке задерживается прибытие двух авиарейсов из Москвы – «Аэрофлота» и «России». Причина – в активности вулканов Шивелуч и Ключевской, после выбросов на которых пепловый шлейф может подняться на 8 тыс. метров, сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона.

По данным вулканологов, возможно прохождение пеплового шлейфа на высоте до восьми километров над южными районами полуострова (Мильковский, Елизовский, Усть-Большерецкий муниципальные районы, Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа) в сторону Охотского моря.

В связи с этим, руководство аэропорта города Елизово рекомендовало пилотам перенести вылет межрегиональных рейсов для того, чтобы не допустить возможного попадания воздушных судов в пепловые облака.

Рейс «Аэрофлота» задержан до 18.00, а самолет «России» до 20.00. Остальные рейсы летят по расписанию.

Напомним, на Шивелуч произошло два выброса пепла – на 6 и 8 км, а на Ключевском один – до 7 км.