На Камчатке «Аметистовое» оштрафовали за нарушение прав работника

На Камчатке инспекторы Гострудинспекции оштрафовали АО «Аметистовое» за нарушение прав работника — его вовремя не ознакомили с графиком работы на вахте.

Инспекторы пришли к выводу, что на предприятии были нарушены нормы Трудового кодекса, а в частности «Режимы труда и отдыха при работе вахтовым методом»). Предприятие оштрафовали на 32 тыс. рублей.

В настоящий момент постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.