На Камчатке «Аметистовое» оштрафовали за нарушение прав работника

07 ноября 2017, 10:53

На Камчатке инспекторы Гострудинспекции оштрафовали АО «Аметистовое» за нарушение прав работника — его вовремя не ознакомили с графиком работы на вахте. 
 
Инспекторы пришли к выводу, что на предприятии были нарушены нормы Трудового кодекса, а в частности «Режимы труда и отдыха при работе вахтовым методом»). Предприятие оштрафовали на 32 тыс. рублей. 
 
В настоящий момент постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

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