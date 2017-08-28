На Камчатке «бэтмэну» дали два года условно за распространение порнографии

28 августа 2017, 15:45

В Петропавловске-Камчатском 29-летний мужчина осужден на 2 года условно за распространение порнографии в интернете. Как сообщили «КамИНФОРМ» в краевом суде, он пытался обжаловать вердикт и просил вернуть ему изъятый системный блок, но получил отказ. 
 
Как установил суд, весной житель краевого центра, являясь пользователем сети «СКТВ плюс» и зарегистрированный в локальной сети компании под псевдонимом «бэтмэн», незаконно разместил в свободном доступе на сервере электронные адреса для копирования находящихся на его компьютере файлов порнографического характера. Таким образом,  осуществил незаконное распространение порнографических материалов посредством локальной сети компании, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью. 
 
В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

www.kamchat.info

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