Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке бизнесмен получил 23 млн рублей от банковской деятельности и три года колонии
На Камчатке за незаконную банковскую деятельность с особо крупным доходом к трем годам колонии общего режима приговорен 51-летний Олег Манкевич, сообщает прокуратура края, отмечая, что за время своей деятельности он заработал более 20 млн рублей.
Ранее за это же преступление был осужден его партнер Алексей Горелик, который признал свою вину и поулчил условный срок. А вот Манкевич настаивал на том, что вел предпринимательскую деятельность, но суд не убедили его доводы.
Напомним, по версии следствия, в 2010-2013 гг. Манкевич с Гореликом предлагали различным компаниям свои услуги по обналичиванию денег. За это брали шесть процентов от суммы. В результате такой незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли доход в сумме свыше 34 млн рублей, из них 23 млн 200 тыс. рублей получил непосредственно Манкевич.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
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