Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке бизнесмен попался на мошенничестве при получении субсидий по оплате жилья
В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего генерального директора общества и его бывшей супруги. Они, как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, подозреваются в мошенничестве при получении выплат.
По версии следствия, в период с 2013 по 2017 год генеральный директор общества и его супруга, путем предоставления в МАУ «РКЦ» заведомо ложных и недостоверных сведений о доходе, похитили денежные средства в общей сумме свыше 73 тысяч рублей, перечисленные им в качестве субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, чем причинили Комитету по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа материальный ущерб на указанную сумму.
Противоправные деяния подозреваемых выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Расследование уголовного дела продолжается.
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