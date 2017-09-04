На Камчатке бизнесмен попался на мошенничестве при получении субсидий по оплате жилья

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего генерального директора общества и его бывшей супруги. Они, как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, подозреваются в мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, в период с 2013 по 2017 год генеральный директор общества и его супруга, путем предоставления в МАУ «РКЦ» заведомо ложных и недостоверных сведений о доходе, похитили денежные средства в общей сумме свыше 73 тысяч рублей, перечисленные им в качестве субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, чем причинили Комитету по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа материальный ущерб на указанную сумму.

Противоправные деяния подозреваемых выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Расследование уголовного дела продолжается.