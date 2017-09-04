На Камчатке бизнесмен попался на мошенничестве при получении субсидий по оплате жилья

04 сентября 2017, 12:12

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего генерального директора общества и его бывшей супруги. Они, как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, подозреваются в мошенничестве при получении выплат. 
 
По версии следствия, в период с 2013 по 2017 год генеральный директор общества и его супруга, путем предоставления в МАУ «РКЦ» заведомо ложных и недостоверных сведений о доходе, похитили денежные средства в общей сумме свыше 73 тысяч рублей, перечисленные им в качестве субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, чем причинили Комитету по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа материальный ущерб на указанную сумму.
 
Противоправные деяния подозреваемых выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
 
Расследование уголовного дела продолжается.

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