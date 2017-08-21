На Камчатке браконьер на квадроцикле сбил инспектора рыбоохраны: изъято 150 кг икры

На Камчатке в Усть-Большерецком районе задержана группа браконьеров, у которой изъято 150 кг красной икры. Причем один из злоумышленников, как сообщили «КамИНФОРМ» в Ассоциации «Река Большая», сбил инспектора рыбоохраны на квдроцикле.

В районе села Апача оперативная группа задержала девятерых местных жителей, которые на автомобиле УАЗ и квадроцикле перевозили браконьерскую икру, рыбу, сети и лодку. Один из нарушителей, пытаясь прорваться «на свободу», направил квадроцикл на инспектора СВТУ и сбил его. Инспектор получил травмы средней тяжести, ему оказана медицинская помощь.

Нарушители вместе с материалами задержания переданы полиции. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.