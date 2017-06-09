На Камчатке браконьеры с уловом ушли под воду на своей лодке

На Камчатке инспекторы Рыбоохраны и общественники Ассоциации «Река Большая» спасли двух браконьеров, которые едва не утонули, пытаясь скрыться с незаконным уловом.

Как рассказали «КамИНФОРМ» в Ассоциации, браконьеров заметили поздно ночью в районе острова Пограничного на реке Большой. Они были на лодке «Казанка». «Два рыбака, находившиеся в ней, вели незаконный лов рыбы сплавной сетью. При приближении оперативников браконьеры попытались скрыться. В темноте на большой скорости лодка напоролась на бревно, пробила днище и затонула. Инспекторская группа вытащила из воды неудачливых браконьеров и доставила на берег», - рассказали в Ассоциации.

Происшествие не избавило рыбаков от последствий незаконного лова лососевых. Инспектором Росрыболовства составлен протокол, браконьеры привлечены к административной ответственности.