На Камчатке браконьеры с уловом ушли под воду на своей лодке

09 июня 2017, 09:13

На Камчатке инспекторы Рыбоохраны и общественники Ассоциации «Река Большая» спасли двух браконьеров, которые едва не утонули, пытаясь скрыться с незаконным уловом. 
 
Как рассказали «КамИНФОРМ» в Ассоциации, браконьеров заметили поздно ночью в районе острова Пограничного на реке Большой. Они были на лодке «Казанка». «Два рыбака, находившиеся в ней, вели незаконный лов рыбы сплавной сетью. При приближении оперативников браконьеры попытались скрыться. В темноте на большой скорости лодка напоролась на бревно, пробила днище и затонула. Инспекторская группа вытащила из воды неудачливых браконьеров и доставила на берег», - рассказали в Ассоциации. 
 
Происшествие не избавило рыбаков от последствий незаконного лова лососевых. Инспектором Росрыболовства составлен протокол, браконьеры привлечены к административной ответственности.
 

www.kamchat.info

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