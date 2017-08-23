На Камчатке бывшую госслужащую уволили из частных компаний: забыла про работу в Росрыболовстве

На Камчатке бухгалтер потеряла работу сразу в четырех коммерческих компаний после того, как её деятельности заинтересовалась прокуратура. Как пояснили «КамИНФОРМ» в ведомстве, женщина ранее работала в Росрыболовстве.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» граждане, замещавшие должности государственной гражданской службы, обязаны при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

«Установлено, что бывшая заместитель начальника отдела бюджетного учета, экономики и финансов Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Елена Бойко нарушила требование закона, поступая работать в коммерческие организации г. Петропавловска-Камчатского», - сказали в прокуратуре.

С 2015 года по 2016 год она трудоустроилась бухгалтером в четыре коммерческие организации, предоставив работодателям новую трудовую книжку без записей о ранее занимаемой должности. В итоге потеряла все места работы.