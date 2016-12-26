На Камчатке чиновники отдали общественные кладбища коммерсантам

На Камчатке прокуратура выявила множество нарушений в организации похоронного дела в различных муниципалитетах Елизовского района. Как говорят в надзорном ведомстве, пока проверена деятельность 4 из 10 поселений района, и во всех них выявлены нарушения.

В частности, администрации города Елизово, Новолесновского, Раздольненского и Новоавачинского сельских поселений нарушили нормы земельного законодательства и закона о защите конкуренции. «Земли общественных кладбищ не могут относиться к землям коммерческого использования (на условиях передачи в аренду или хозяйственное ведение). Иначе утрачиваются государственные гарантии на бесплатное предоставление места для погребения каждому гражданину. В нарушение этих требований общественные кладбища, расположенные на территории Елизовского городского и Новоавачинского сельского поселений, переданы в аренду коммерческим организациям», - говорят в прокуратуре.

Более того, земельные участки, занятые общественными кладбищами, администрациями Раздольненского и Новолесновского поселений не сформированы, на кадастровый учет не поставлены и не оформлены в собственность поселений.

По результатам проверки в ноябре текущего года Елизовская прокуратура внесла главам указанных администраций представления, которые рассмотрены, их доводы признаны обоснованными. В настоящее время приняты меры к устранению нарушений (коммерческие договоры аренды расторгнуты, проводится формирование земельных участков).

Также установлено, что в г. Елизово и в Новоавачинском поселении статус специализированной службы по вопросам похоронного дела присвоен коммерческой организации и индивидуальному предпринимателю без участия в них местного самоуправления, что противоречит требованиям закона «О погребении и похоронном деле». Проверка организации похоронного дела в остальных муниципальных образованиях Елизовского района продолжится в 2017 году.