На Камчатке чиновники отдали общественные кладбища коммерсантам

26 декабря 2016, 08:06

На Камчатке прокуратура выявила множество нарушений в организации похоронного дела в различных муниципалитетах Елизовского района. Как говорят в надзорном ведомстве, пока проверена деятельность 4 из 10 поселений района, и во всех них выявлены нарушения. 
 
В частности, администрации города Елизово, Новолесновского, Раздольненского и Новоавачинского сельских поселений нарушили нормы земельного законодательства и закона о защите конкуренции. «Земли общественных кладбищ не могут относиться к землям коммерческого использования (на условиях передачи в аренду или хозяйственное ведение). Иначе утрачиваются государственные гарантии на бесплатное предоставление места для погребения каждому гражданину. В нарушение этих требований общественные кладбища, расположенные на территории Елизовского городского и Новоавачинского сельского поселений, переданы в аренду коммерческим организациям», - говорят в прокуратуре. 
 
Более того, земельные участки, занятые общественными кладбищами, администрациями Раздольненского и Новолесновского поселений не сформированы, на кадастровый учет не поставлены и не оформлены в собственность поселений.
 
По результатам проверки в ноябре текущего года Елизовская прокуратура внесла главам указанных администраций представления, которые рассмотрены, их доводы признаны обоснованными.  В настоящее время приняты меры к устранению нарушений (коммерческие договоры аренды расторгнуты, проводится формирование земельных участков).
 
Также установлено, что в г. Елизово и в Новоавачинском поселении статус специализированной службы по вопросам похоронного дела присвоен коммерческой организации и индивидуальному предпринимателю без участия в них местного самоуправления, что противоречит требованиям закона «О погребении и похоронном деле». Проверка организации похоронного дела в остальных муниципальных образованиях Елизовского района продолжится в 2017 году. 

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