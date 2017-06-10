На Камчатке чиновников заставили вернуть тепло в домах двух поселков

На Камчатке в посёлках Светлый и Крутобереговый восстановили подачу тепла в дома после того, как прокуратура указала властям Пионерского сельского поселения, в состав которого входят эти пункты, на незаконность принятого решения об окончании отопительного сезона.

Постановление об этом появилось 30 мая, а поздно вечером 31 мая подача тепла была остановлена. «В этих двух поселках проживают около 930 человек. При этом в основном поселке данного поселения – Пионерском (около 3100 чел.) отопление сохранилось. В день отключения, 31 мая, среднесуточная температура в Светлом и Крутоберегове была всего 3,6 градуса Цельсия. В последующие дни, с 1 по 5 июня, также было очень холодно, температура держалась на уровне от 3,8 до 7,7 градусов, и лишь 6 июня зафиксирована на уровне 9 градусов Цельсия», - говорят в прокуратуре.

Там напомнили, что отопительный сезон можно закончить, только если температура на улице в течение пяти дней подряд будет сохраняться на уровне +8 градусов и выше. «В период, когда бетонные многоквартирные дома еще не прогрелись после зимы, а на улице стоит неустойчивая пасмурная погода с температурой, опускающейся ночью до 0 градусов, отключать отопление в домах противозаконно», - добавили в ведомстве.

В целях защиты жилищных прав граждан Елизовская прокуратура внесла протест на незаконный муниципальный акт, 6 июня главе Пионерского поселения внесено представление об устранении нарушений с требованием о незамедлительном рассмотрении и устранении допущенных нарушений. 9 июня подача отопления в дома жителей указанных поселков возобновлена до соблюдения установленного законом 5-дневного норматива.