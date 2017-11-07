На Камчатке дачник получил ожоги во время пожара в своем доме

07 ноября 2017, 08:08

На Камчатке во время пожара в дачном двухэтажном доме пострадал один мужчина. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, с ожогами он госпитализирован в Елизовскую районную больницу. 
 
Пожар произошел в СНТ «Янтарь». Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание.  «Огнём повреждена внутренняя отделка дома на площади один квадратный метр. В результате инцидента пострадал мужчина», - говорят в МЧС. 
 
Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.

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