Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке дачник получил ожоги во время пожара в своем доме
На Камчатке во время пожара в дачном двухэтажном доме пострадал один мужчина. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, с ожогами он госпитализирован в Елизовскую районную больницу.
Пожар произошел в СНТ «Янтарь». Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание. «Огнём повреждена внутренняя отделка дома на площади один квадратный метр. В результате инцидента пострадал мужчина», - говорят в МЧС.
Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.
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