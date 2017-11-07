На Камчатке дачник получил ожоги во время пожара в своем доме

На Камчатке во время пожара в дачном двухэтажном доме пострадал один мужчина. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, с ожогами он госпитализирован в Елизовскую районную больницу.

Пожар произошел в СНТ «Янтарь». Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание. «Огнём повреждена внутренняя отделка дома на площади один квадратный метр. В результате инцидента пострадал мужчина», - говорят в МЧС.

Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.