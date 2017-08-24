На Камчатке депутаты инициировали благоустройство территорий образовательных учреждений

По инициативе депутата законодательного собрания Камчатского края Юрия Ломакина в пяти образовательных учреждениях Елизовского района проводится комплексное благоустройство территорий.

Народный избранник обратился в правительство края с целью включения в краевую программу «Благоустройство социальных объектов» сш № 2 в Елизово, и детских садов № 9 «Звездочка» в Елизово, № 24 «Журавлик» в поселке Пионерский, № 26 «Росинка» в поселке Нагорный и № 27 «Почемучка» в поселке Новый. Все они находятся на территории избирательного округа депутата. Правительство Камчатского края откликнулось на предложение, и на благоустройство этих объектов из бюджета края было выделено 15 миллионов рублей. По словам Юрия Ломакина, все работы должны быть завершены к 1 сентября, чтобы образовательные учреждения встретили своих воспитанников обновленными, уютными территориями.

Юрий Ломакин сам строитель, поэтому тонкости процесса знает досконально. Подряд на благоустройство всех объектов выиграло ООО «Камблаго». Депутат в постоянном режиме держит на контроле работу подрядчика.

Надо отметить, что комплексное благоустройство прилегающих к образовательным учреждениям площадей в таком большом объеме проводится в Камчатском крае чуть ли не впервые. Строители уверены – это только первые ласточки, и с каждым годом обновление территорий садиков будет набирать силу.

Юрий Ломакин высоко оценил качество работ. «Здесь с момента строительства садика никакого благоустройства не было. Несколько десятилетий асфальтобетону, и, конечно, всё уже пришло в негодность. Поэтому проводится полный комплекс работ с обустройством бордюров, самого асфальтобетона. Вижу, что Владимир Петрович подошел по-хозяйски к делу – качественно делает все работы. Для меня, как депутата, главное безопасность детей и комфорт, которые должны отдыхать и гулять в садике в хороших условиях. Мы живем в этом районе и работаем здесь рядом, поэтому судьба этих учреждений нам не безразлична. Будем навещать их и в дальнейшем, помогая по мере возможности», – сказал Ломакин.