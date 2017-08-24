Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 24 августа, четверг
В Петропавловске-Камчатском
+12 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 59,1312
EUR 69,5619
- Редакция
+7 914 623-82-57
На Камчатке депутаты инициировали благоустройство территорий образовательных учреждений
По инициативе депутата законодательного собрания Камчатского края Юрия Ломакина в пяти образовательных учреждениях Елизовского района проводится комплексное благоустройство территорий.
Народный избранник обратился в правительство края с целью включения в краевую программу «Благоустройство социальных объектов» сш № 2 в Елизово, и детских садов № 9 «Звездочка» в Елизово, № 24 «Журавлик» в поселке Пионерский, № 26 «Росинка» в поселке Нагорный и № 27 «Почемучка» в поселке Новый. Все они находятся на территории избирательного округа депутата. Правительство Камчатского края откликнулось на предложение, и на благоустройство этих объектов из бюджета края было выделено 15 миллионов рублей. По словам Юрия Ломакина, все работы должны быть завершены к 1 сентября, чтобы образовательные учреждения встретили своих воспитанников обновленными, уютными территориями.
Юрий Ломакин сам строитель, поэтому тонкости процесса знает досконально. Подряд на благоустройство всех объектов выиграло ООО «Камблаго». Депутат в постоянном режиме держит на контроле работу подрядчика.
Надо отметить, что комплексное благоустройство прилегающих к образовательным учреждениям площадей в таком большом объеме проводится в Камчатском крае чуть ли не впервые. Строители уверены – это только первые ласточки, и с каждым годом обновление территорий садиков будет набирать силу.
Юрий Ломакин высоко оценил качество работ. «Здесь с момента строительства садика никакого благоустройства не было. Несколько десятилетий асфальтобетону, и, конечно, всё уже пришло в негодность. Поэтому проводится полный комплекс работ с обустройством бордюров, самого асфальтобетона. Вижу, что Владимир Петрович подошел по-хозяйски к делу – качественно делает все работы. Для меня, как депутата, главное безопасность детей и комфорт, которые должны отдыхать и гулять в садике в хороших условиях. Мы живем в этом районе и работаем здесь рядом, поэтому судьба этих учреждений нам не безразлична. Будем навещать их и в дальнейшем, помогая по мере возможности», – сказал Ломакин.
Вчера
- 23 августа 2017, 16:32
- Первый раз в первый класс на Камчатке 1 сентября пойдут 3,6 тыс. детей
- 23 августа 2017, 16:31
- В рамках расширения покрытия сети 4G на Камчатке в два раза увеличили количество станций LTE
- 23 августа 2017, 16:31
- Школьные проездные по льготной цене в столице Камчатки будут действовать круглый год
- 23 августа 2017, 16:30
- Камчатка готовится к старту акции «Ночь в кино», которая пройдет на 30 площадок
- 23 августа 2017, 16:29
- Пьяная автоледи «догнала» автобус в столице Камчатки
- 23 августа 2017, 11:59
- На Камчатке рядом с заповедником поймали браконьеров: изъято 60 кг красной рыбы
За неделю
- 22 августа 2017, 17:57
- Уличное освещение в поселке Заозерный в столице Камчатки заработает осенью
- 22 августа 2017, 17:57
- В столице Камчатки завершили ремонт дороги до Нагорного
- 22 августа 2017, 17:53
- На Камчатке ГИБДД проводит акцию «Внимание-дети!» в преддверии начала нового учебного года
- 22 августа 2017, 17:45
- Крупнейший район Камчатки полностью готов ко Дню знаний
- 22 августа 2017, 16:10
- На Камчатке под суд отправили мужчину, который два года назад застрелил парня в Озерной
- 22 августа 2017, 16:06
- На Камчатке поймали «гастролеров» с четырьмя килограммами «синтетики»
За месяц
- 15 августа 2017, 17:43
- В поселке Сероглазка в столице Камчатки откроют новый участок РКЦ
- 15 августа 2017, 08:07
- Новый комбинат по добыче золота построят на Камчатке
- 15 августа 2017, 07:58
- В районе «Морозки» на Камчатке появится новый пеший маршрут для туристов
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0