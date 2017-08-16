На Камчатке депутаты помогли пенсионерке признать жилье непригодным для проживания

Вмешательство краевого депутата Анатолия Кирносенко и Общественного Совета избирательного округа № 2 положили конец противостоянию чиновников и Виолины Ершовой, жительницы дома № 62 по улице Партизанской.

Шесть лет пенсионерка просила специалистов жилищного управления осмотреть ее квартиру и признать её непригодной для проживания. Однако время шло, копились отписки из городской администрации, копилась и плата за квартиру, в которой Виолина Николаевна не проживала из-за ее состояния. Накануне Анатолий Кирносенко приехалик пенсионерке поздравить ее с решением проблемы.

«В этом доме, 1960-ых годов постройки, я живу с 1983 года. Начиная с 2010 года квартиру стал разъедать грибок. Сначала он поразил пол, потом стали рушиться стены. Жить здесь стало невозможно и приходится скитаться по друзьям и знакомым. Моя просьба к администрации города заключалась в том, чтобы признать помещение непригодным для жилья и подыскать мне другое. В следующем году мне будет 70 лет. И последние шесть лет я сражаюсь с нашей городской администрацией. Я собрала отписок от чиновников общим весом в 4 килограмма. Обращение к депутату Заксобрания Анатолию Кирносенко и в Общественный Совет нашего избирательного округа № 2 было последней надеждой», - рассказала Виолина Николаевна.

Анатолий Кирносенко добавил, что с проблемой Виолины Ершовой он знаком еще с того времени, когда был депутатом Гордумы.

«Несколько лет назад Виолина Николаевна обратилась в городской комитет по управлению жилищным фондом с просьбой признать ее квартиру непригодной для жилья. Ответ был таков: что специалисты выезжали на место, осмотрели помещение и пришли к выводу, что ее просьбу удовлетворить нельзя. По словам же Ершовой, никто сюда не приезжал и обследований не проводил. Тогда она обратилась ко мне. Я, тогда еще депутат городской Думы, сделал запрос по этому поводу в комитет, настаивая на том, чтобы выезд состоялся, обследование проведено. Опять пришел ответ с резюме о том, что помещение пригодно для жилья», - рассказал Кирносенко.

Он добавил, что Виолина Николаевна уже через приемную Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева обратилась к нему, уже как к депутату Законодательного собрания Камчатского края. И снова сообщила, что по факту никто на место не выезжал и осмотра помещения не производил.

«Опять мною был сделан повторный запрос в городскую администрацию. Я настоял на личном присутствии во время осмотра помещения. Выезд состоялся, и в нем, кроме представителей администрации города, депутатов Гордумы и Роспотребнадзора, приняли участие члены Общественного Совета округа № 2. И осмотрев помещение, разобравшись с документацией, собрав фактуру, на заседании межведомственной жилищно- технической комиссии было принято решение, что данная квартира, размещенная в цокольном этаже, для жилья непригодна. Это то, чего Виолина Николаевна добивалась шесть лет!» - подытожил Анатолий Кирносенко и поблагодарил новую команду городской администрации, градоначальника Виталия Иваненко, комитет по управлению жилищным фондом. Кроме того, депутат отметил качественную работу с обращениями граждан Общественного Совета округа № 2. В том числе, и по проблеме жилья Виолины Ершовой.