На Камчатке депутаты провели акцию для детей-инвалидов «Волшебный мир красок»

07 ноября 2017, 07:50

Краевые депутаты Татьяна Ткаченко и Андрей Стуков организовали для детей с ограниченными возможностями традиционную акцию «Волшебный мир красок».
 
Мероприятие под таким названием при поддержке Камчатского краевого благотворительного фонда «Молодежь. Дети. Спорт» в четвертый раз состоялось в Детской художественной школе Петропавловска-Камчатского. Участие в акции приняли более 20 ребят в возрасте от трех до 17 лет вместе со своими родителями.
 
Подводный мир стал темой мастер-классов, которые подготовили и провели педагоги художественной школы и Камчатского колледжа искусств. Настроение всем присутствующим задали студенты колледжа искусств, исполнившие музыкальные произведения соответствующей тематики – романс «Морская царевна» на слова и музыку А.П. Бородина, а также веселую песенку «Плывет кораблик».
 
После небольшого концерта ребята под руководством опытных педагогов осваивали технику аппликации, лепки и рисования мелками. Объектами изображения они выбрали самых разных обитателей морей и океанов. Помогали маленьким художникам депутаты краевого Законодательного Собрания Андрей Стуков и Татьяна Ткаченко, а также их коллеги по восьмому избирательному округу, депутаты Городской Думы Андрей Терехов и Василий Кнерик.
 
«Мы в четвертый раз проводим эту акцию, и надо видеть, как горят глаза детей от радости творчества, с каким удовольствием они слушают педагогов и воплощают свои замыслы. Для детей с ограниченным возможностями такие встречи очень важны. Они выходят из замкнутого пространства, чувствуют себя наравне с другими, получают новые навыки», – сказала Татьяна Ткаченко. Она подчеркнула, что «Волшебный мир красок» – это не разовая акция, и очередная встреча, которую планируют провести для ребят депутаты, состоится на зимних каникулах.
 
Слова искренней благодарности в адрес депутатов прозвучали от родителей, но самым дорогим было дружное «спасибо» маленьких художников, которые с большим удовольствием забрали домой созданные на мастер-классе работы. Кроме того, каждому участнику акции «Волшебный мир красок» народные избранники вручили подарки: мальчики получили развивающие конструкторы, а девочки – наборы для создания украшений. 

www.kamchat.info

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