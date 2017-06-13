Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке депутаты утвердили членов краевого избиркома
На Камчатке региональный парламент утвердил 7 членов краевого Избиркома. Как сообщили «КамИНФОРМ» в зак.собрании, они были выдвинуты политическими партиями и общественными организациями края.
Таким образом, в состав Избирательной комиссии края третьего состава с правом решающего голоса вошли: Атяшкин Валерий Михайлович; Бондаренко Виталий Витальевич; Бояркина Инга Леонидовна; Герасимович Андрей Геннадьевич; Чикарева Валентина Владимировна; Шамраев Игорь Евгеньевич и Щербинина Ольга Викторовна.
Полномочия крайизбиркома второго состава заканчиваются 26 июня. По закону, за 15 дней до этого срока краевой парламент должен назначить 7 членов нового состава. Еще 7 членов назначает губернатор.
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