На Камчатке депутаты утвердили членов краевого избиркома

На Камчатке региональный парламент утвердил 7 членов краевого Избиркома. Как сообщили «КамИНФОРМ» в зак.собрании, они были выдвинуты политическими партиями и общественными организациями края.

Таким образом, в состав Избирательной комиссии края третьего состава с правом решающего голоса вошли: Атяшкин Валерий Михайлович; Бондаренко Виталий Витальевич; Бояркина Инга Леонидовна; Герасимович Андрей Геннадьевич; Чикарева Валентина Владимировна; Шамраев Игорь Евгеньевич и Щербинина Ольга Викторовна.

Полномочия крайизбиркома второго состава заканчиваются 26 июня. По закону, за 15 дней до этого срока краевой парламент должен назначить 7 членов нового состава. Еще 7 членов назначает губернатор.