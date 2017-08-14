На Камчатке двое подростков угнали у чиновников «Урал»

На Камчатке СКР возбудил дело против 16-летнего и 17-летнего жителей села Каменское, которые угнали «вахтовку», принадлежащую администрации Пенжинского района.

Как рассказали «КамИНФОРМ» следователи, подростки сделали это ночью, вскрыв машину, припаркованную у одного из домов села Каменское. «Не справившись с управлением, они допустили его опрокидывание на расстоянии около 7 км. от села Каменское», - рассказали в СКР.

Расследование продолжается.