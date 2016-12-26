На Камчатке джип насмерть сбил пешехода на краю дороги

На Камчатке на 28 километре автодороги Морпорт – Аэропорт 36-летняя автоледи, управляя автомашиной «Тойота Лэнд Крузер Прадо», совершила наезд на 35-летнего елизовчанина, который в результате скончался, сообщает ГИБДД.

По словам инспекторов, женщина на машине сбила мужчину, который находился на проезжей части дороги в попутном направлении без цели её перехода, без световозвращающих элементов на его верхней одежде. Проверка продолжается.