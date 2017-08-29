На Камчатке эколог пойдет под суд за попытку получить с РКЗ-55 $250 тыс.

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общественной экологической организации, обвиняемого в коммерческом подкупе. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, за 250 тыс. долларов он обещал руководству РКЗ-55 отсутствие проблем при составлении экологических экспертиз.

По данным следствия, обвиняемый, являясь председателем правления Камчатской краевой общественной экологической организации, получил от руководства РКЗ №55 3 миллионов рублей. Это была часть от общей суммы 250 тысяч долларов США, предназначенной за незаконное бездействие общественной организации в интересах предприятия.

Эколог обещал, что организация не будет проводить общественный контроль деятельности РКЗ №55, анализ состояния окружающей среды, природных объектов, используемых предприятием.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю. Вскоре дело рассмотрит суд.