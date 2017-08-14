На Камчатке экс-глава Тиличик выплатила себе лишних премий на 4,5 млн рублей

На Камчатке прокуратура направила в СКР материалы проверки в отношении бывшего главы села Тиличики на севере региона, которую заподозрили в присвоении бюджетных денег. Как выяснилось, она каждый месяц в течение четырех лет своей работы доплачивала сама себе, в итоге бюджету был причинен ущерб на 4,5 млн рублей.

Как сообщили «КамИНФОРМ» в прокуратуре, бывшая глава сельского поселения самостоятельно устанавливала причитающееся ей денежное вознаграждение в повышенном размере. «Она каждый месяц издавала приказы (распоряжения) о поощрении работников администрации, в соответствии с которыми самой себе предусматривались повышенные дополнительные выплаты», - говорят в прокуратуре. Отмечая, что все происходило с апреля 2013 года по июль 2017-го.