Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке энергетики начали рассылать новые квитанции без ОДН
В связи с изменениями действующего законодательства, в квитанциях от ПАО «Камчатскэнерго» появилась дополнительная информация для абонентов, а также исключена коммунальная услуга – «ОДН» для домов под управлением ТСЖ, ТСН и управляющих компаний.
С 1 января 2017 года изменилась структура оплаты жилищно-коммунальных услуг. Расходы на общедомовые нужды (ОДН) по горячей воде и электроэнергии исключены из состава коммунальных и перешли в состав платы за содержание жилого помещения. Теперь они будут отражены в квитанциях управляющих организаций.
Для жителей домов с непосредственной формой управления, а также домов, в которых способ управления не выбран, ничего не изменится - ОДН останутся в составе коммунальных услуг.
Кроме того, абоненты ПАО «Камчатскэнерго» увидят в своих квитанциях все составляющие, из которых состоит плата за горячее водоснабжение – количество и стоимость теплоносителя, количество и стоимость тепловой энергии, затраченной на подогрев воды. При этом отметим, что стоимость услуг горячего водоснабжения осталась на прежнем уровне. Граждане, которые до сих пор не обзавелись индивидуальными приборами учета горячей воды, увидят в квитанции повышающий коэффициент на горячее водоснабжение. С 1 января 2017 года его размер составляет 1,5.
В качестве справочной информации в квитанциях от ПАО «Камчатскэнерго» указаны сведения о показаниях общедомовых приборов учета тепловой и электрической энергии.
Остальные позиции в квитанции остаются неизменными и содержат информацию о жилом помещении, потребленных энергоресурсах, расчете платы за свет и тепло, наличии задолженности. Кроме того, указаны все варианты оплаты квитанции, адреса участков Энергосбыта, время и способы передачи показаний индивидуальных приборов учета.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
в отношении горячей воды - куб. метр холодной воды и Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, или куб. метр горячей воды на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, т.е опять придут завышенные счета за эти услуги??? и вообще какой подогрев воды , если у нас отопление и горячая вода.