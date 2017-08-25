На Камчатке гастарбайтер из Узбекистана избил и изнасиловал женщину

В Петропавловске-Камчатском арестован 47-летний гражданин Узбекистана, который не имел регистрации на территории России, и который сейчас подозревается в изнасиловании 30-летней женщины. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в СКР региона.

Там говорят, что возбуждено и расследуется уголовное дело. Все произошло 21 августа ночью в одном из домов на Драбкина. «Подозреваемый нанес несколько ударов руками и ногами по различным частям тела приглашенной им в гости 30-летней местной жительнице, после чего, против воли последней, совершил с ней насильственный половой акт», - сказали в СКР.

Расследование продолжается.