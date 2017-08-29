На Камчатке ГИБДД просит родителей перед Днем знаний напомнить детям о ПДД

Сотрудниками Елизовской Госавтоинспекции на Камчатке проводится планомерная профилактическая работа со всеми участниками дорожного движения. Безусловно, особое внимание в ней уделяется детской безопасности.

Несмотря на это в текущем году на территории Елизовского района пресечено более 50 нарушений Правил дорожного движения, совершенных несовершеннолетними. Дети нарушают Правила дорожного движения не только как пешеходы, выявлены случаи, когда подростки управляли мопедами, мотоциклами и даже садились за руль автомобиля.

В эти выходные елизовский школьник, зная, где дома лежат ключи от машины, взял покататься родительский автомобиль «Тойота Корона», за руль парень посадил свою 14-летнюю подругу. Автомашину, которой управляла очень молодая девушка, заметили и остановили инспектора ДПС.

Еще одни подростки решили покататься на автомобиле «Тойота Карина» по п. Николаевка. Из объяснений 15-летнего подростка, задержанного госавтоинспекторами, следует, что мальчик прекрасно знал, что за руль автомобиля он может сесть, лишь достигнув совершеннолетия (18 лет) и получив право на управление транспортным средством (после прохождения обучения получить водительское удостоверение).

Стоит напомнить, что при выявлении подобных правонарушений, сотрудники Госавтоинспекции составляют на детей карточки учета нарушений ПДД. Подростков, достигшие 16-летнего возраста привлекают к административной ответственности, а составленные на них протоколы направляются в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Елизовского муниципального района, а также в отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Елизовскому району.

За несовершеннолетнего, не достигшего возраста административной ответственности, к административной ответственности привлекают родителей (ч.1 ст. 5.35 КРФ об АП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Госавтоинспекция призывает родителей еще раз напомнить детям Правила дорожного движения, настоятельно рекомендует не поддаваться на просьбы подросших детей, «дать прокатиться на родительском авто или купить мопед или мотоцикл».