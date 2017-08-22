На Камчатке ГИБДД проводит акцию «Внимание-дети!» в преддверии начала нового учебного года

22 августа 2017, 17:53

Масштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» проходит на Камчатке. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона, с 21 августа по 15 сентября автоинспекторы проведут разнообразные профилактические акции и рейды, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности юных участников дорожного движения и не допустить ДТП с их участием. 
 
Полицейские организуют агитпробег по дорогам края, побеседуют с детьми и их родителями в образовательных учреждениях, «посвятят» первоклассников в пешеходы. 
 
В начале учебного года дети привыкают к маршруту, по которому будут ходить в школу, задача взрослых – сделать его безопасным. Госавтоинспекция рекомендует несколько раз пройти путь от дома до школы и обратно вместе со своим ребёнком. Обратите внимание на опасные участки, особенно те, где малыш пересекает проезжую часть. Он должен знать, что переходить дорогу можно лишь убедившись в том, что машины остановились. 
 
К сожалению, каждое третье ДТП в крае – наезд на пешехода, причем, каждый четвертый случай произошёл на «зебре».
 
1 сентября сотрудники Госавтоинспекции традиционно займут свои посты на пешеходных переходах, вблизи школ и детских садов. Нарушители будут привлечены к ответственности. Общение с сотрудниками ГИБДД предстоит водителям, нарушающим правила перевозки детей и пешеходам, не соблюдающим ПДД.
 

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