Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке ГИБДД проводит акцию «Внимание-дети!» в преддверии начала нового учебного года
Масштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» проходит на Камчатке. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона, с 21 августа по 15 сентября автоинспекторы проведут разнообразные профилактические акции и рейды, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности юных участников дорожного движения и не допустить ДТП с их участием.
Полицейские организуют агитпробег по дорогам края, побеседуют с детьми и их родителями в образовательных учреждениях, «посвятят» первоклассников в пешеходы.
В начале учебного года дети привыкают к маршруту, по которому будут ходить в школу, задача взрослых – сделать его безопасным. Госавтоинспекция рекомендует несколько раз пройти путь от дома до школы и обратно вместе со своим ребёнком. Обратите внимание на опасные участки, особенно те, где малыш пересекает проезжую часть. Он должен знать, что переходить дорогу можно лишь убедившись в том, что машины остановились.
К сожалению, каждое третье ДТП в крае – наезд на пешехода, причем, каждый четвертый случай произошёл на «зебре».
1 сентября сотрудники Госавтоинспекции традиционно займут свои посты на пешеходных переходах, вблизи школ и детских садов. Нарушители будут привлечены к ответственности. Общение с сотрудниками ГИБДД предстоит водителям, нарушающим правила перевозки детей и пешеходам, не соблюдающим ПДД.
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