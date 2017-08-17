На Камчатке ГИБДД выявляет множество нарушений на пешеходных переходах

На Камчатке стартовала операция «Пешеходный переход», в ходе которой сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяют аварийно-опасным пешеходным переходам. Как рассказали «КамИНФОРМ» в МВД региона, за сутки проведения мероприятия выявлено 23 нарушения Правил дорожного движения.

Десять пешеходов перебегали дорогу в неположенном месте, шесть водителей не пропустили пешеходов на нерегулируемых переходах, ещё пятеро автолюбителей оставили свои транспортные средства на пешеходном переходе или ближе пяти метров до него.

В этом году зарегистрировано уже 85 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, восемь из которых в результате погибли и 78 получили травмы. Среди пострадавших восемь детей, которые переходили дорогу по «зебре», не нарушая Правил. 65 наездов совершены по вине водителей транспортных средств и 20 по вине пешеходов.

В Госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила проезда и прохода пешеходных переходов, чтобы не стать причиной трагедии.