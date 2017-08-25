На Камчатке горел склад продуктового магазина и контейнер со спецодеждой

На Камчатке в городе Елизово произошел пожар в помещении продуктового магазина, который находится в четырех-этажном жилом доме на первом этаже. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС, огнеборцы быстро приехали на место.

«В результате пожара повреждено складское помещение на площади пять квадратных метров. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора», - сказали в МЧС.

Они добавили, что в Соболевском районе огнеборцы ликвидировали пожар в металлическом контейнере для хранения спецодежды. Как уточнил заявитель, контейнер расположен на территории одного из рыбоперерабатывающего завода в девяти километрах от села Соболево. Огнём повреждены вещи на площади пять квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.