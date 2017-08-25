Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке хозяин украденной лодки сам её нашел и сдал вора полиции
В Петропавловске-Камчатском полиция задержала 39-летнего безработного, который подозревается в краже резиновой лодки с руль-мотором. Причем, как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД края, нашел его владелец транспортного средства.
В середине августа в полицию обратился 38-летний житель Петропавловска. Мужчина сообщил, что с берега реки Тихая недалеко от поселка Николаевка была похищена резиновая лодка под руль-мотором «Ямаха». Сумму ущерба заявитель оценил в 200 тысяч рублей. В надежде вернуть похищенное, потерпевший просматривал объявления о продаже лодок с похожими моторами. Под видом покупателя, мужчина позвонил по одному из таких объявлений и встретился с продавцом. Он тайно сверил номер предлагаемого ему мотора со своим, и когда обнаружил совпадение – сообщил об этом в полицию.
В МВД при этом отмечают, что в период путины кражи лодок и моторов учащаются. Так, с начала недели в полицию обратились трое рыбаков, оставшихся без своего имущества.
23 августа с территории рыболовецкого стана в Елизовском районе на берегу реки Авача неизвестные похитили лодочный бензобак и два руль-мотора. Сумма общего ущерба составила более 200 тысяч рублей. В ту же ночь, из того же рыболовецкого стана, была похищена надувная лодка под руль-мотором, стоимостью 182 тысячи рублей, которая позже обнаружена в 500 метрах вниз по течению без мотора и бензобака.
24 августа с прибрежной зоны бухты Малая Лагерная у жителя Петропавловска-Камчатского была похищена лодка ПВХ. Сумма заявленного ущерба составила 17 тысяч рублей.
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