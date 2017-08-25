На Камчатке хозяин украденной лодки сам её нашел и сдал вора полиции

В Петропавловске-Камчатском полиция задержала 39-летнего безработного, который подозревается в краже резиновой лодки с руль-мотором. Причем, как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД края, нашел его владелец транспортного средства.

В середине августа в полицию обратился 38-летний житель Петропавловска. Мужчина сообщил, что с берега реки Тихая недалеко от поселка Николаевка была похищена резиновая лодка под руль-мотором «Ямаха». Сумму ущерба заявитель оценил в 200 тысяч рублей. В надежде вернуть похищенное, потерпевший просматривал объявления о продаже лодок с похожими моторами. Под видом покупателя, мужчина позвонил по одному из таких объявлений и встретился с продавцом. Он тайно сверил номер предлагаемого ему мотора со своим, и когда обнаружил совпадение – сообщил об этом в полицию.

В МВД при этом отмечают, что в период путины кражи лодок и моторов учащаются. Так, с начала недели в полицию обратились трое рыбаков, оставшихся без своего имущества.

23 августа с территории рыболовецкого стана в Елизовском районе на берегу реки Авача неизвестные похитили лодочный бензобак и два руль-мотора. Сумма общего ущерба составила более 200 тысяч рублей. В ту же ночь, из того же рыболовецкого стана, была похищена надувная лодка под руль-мотором, стоимостью 182 тысячи рублей, которая позже обнаружена в 500 метрах вниз по течению без мотора и бензобака.

24 августа с прибрежной зоны бухты Малая Лагерная у жителя Петропавловска-Камчатского была похищена лодка ПВХ. Сумма заявленного ущерба составила 17 тысяч рублей.