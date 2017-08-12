На Камчатке идут активные поиски трех рыбаков в Авачинском заливе

На Камчатке с рассветом 12 августа возобновились поиски трех рыбаков, пропавших в Авачинском заливе, которые проводились с вечера 11 числа, но были прекращены с наступлением темноты. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в МЧС региона.

Там отметили, что сообщение о пропаже людей поступило к спасателям только накануне. «Вчера в предполагаемый район поисков выдвинулись личный состав Камчатского филиала ДРПСО, патрульная группа инспекции по маломерным судам, а также волонтёры. С наступлением тёмного времени суток было принято решение прекратить поиски. Всего в течение вечера было обследовано 180 квадратных километров акватории», - сказали в МЧС, отметив, что сейчас активные поиски продолжаются.

По словам заявителя, трое его знакомых 9 августа ушли рыбачить на катере с пирса в районе ЖБФ. Планировалось, что они вернутся домой вечером того же дня, но до сих пор их местонахождение неизвестно.