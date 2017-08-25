На Камчатке изучают развитие экотуризма на заповедной территории

На Камчатке изучают потенциал экспедиционного туризма в заповедных акваториях. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Кроноцком заповеднике, во время двухнедельной экспедиции специалисты обследовали акватории и побережья Кроноцкого и Корякского заповедников и провели целый комплекс работ: учёты морских млекопитающих, патрулирование, доставку грузов на кордоны. Также были намечены пути развития экотуризма на севере Камчатки.

В морском походе приняли участие сотрудники Кроноцкого заповедника и участники всероссийского волонтёрского экологического марафона En+ Group «360 минут». Они обследовали ключевые места обитания морских млекопитающих, вели наблюдения за животными по ходу следования.

«В результате учётов вдоль восточного побережья Камчатки были отмечены разные виды морских млекопитающих, включая редкие и занесённые в Красную книгу России. С берега и судна мы насчитали около 160 каланов, 5 белокрылых морских свиней, около 40 серых китов, порядка 30 горбатых китов, два десятка косаток и более 800 ларг», – сообщила Дарья Паничева, начальник научного отдела ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

На севере Камчатки, в селе Тиличики, участники экспедиции провели рабочую встречу с главой Олюторского района, на территории которого находятся кластерные участки Корякского заповедника, а в Оссоре – с главой Карагинского района. Специалисты обсудили совместные возможности развития экологического туризма в Камчатском крае.

«Морские экскурсии – важное направление экологического туризма, популярное во всём мире. Путешественники не только получают эстетическое удовольствие от встреч с животными в естественной среде обитания, но и участвуют в программах мониторинга и сохранения китов, дельфинов и ластоногих, – рассказал Роман Корчигин, заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». – Прибрежная акватория Камчатки – это жемчужина нашей страны. Здесь можно увидеть красоту и прочувствовать мощь Тихого океана, наблюдать за жизнью морских млекопитающих. Потенциал для развития здесь экспедиционного туризма неисчерпаем».

По результатам исследований специалисты ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» приступили к разработке программы развития морского экологического туризма в акваториях Кроноцкого, Корякского заповедников и Южно-Камчатского федерального заказника. Планируется строительство современной туристской инфраструктуры, развитие сети прибрежных кордонов, информационное насыщение маршрутов и внедрение новых технологий для наблюдений за животными.