На Камчатке кассир банка получила шесть лет колонии за хищение 5 млн рублей у пенсионеров

Шесть лет колонии общего режима — такой приговор Усть-Камчатский районный суд вынес 27-летней жительницы Козыревска, которая будучи кассиром в банке похитила у пенсионеров 5 млн рублей. Как сообщает прокуратура, она полностью признала вину и частично возместила ущерб — заплатила 60 тыс. рублей, а остальные деньги, как она уверяет, уже ею потрачены.

Женщину признали виновной в мошенничестве в крупном размере. В качестве «жертв» она специально выбирала престарелых односельчан, которые имеют накопления и редко обращаются в банк.

При проведении операций по вкладам кассир ручкой вписывала в сберкнижку вкладчика фактический расход (приход) по счету и сумму, которая должна была остаться на лицевом счете клиента после этой операции. Записи от руки она объясняла тем, что в данный момент электронная программа не работает.

На самом деле в электронном формате контролер-кассир проводила операцию на большую сумму, изготавливала поддельный расходный кассовый ордер, расписывалась в нем и забирала себе денежную разницу. Проконтролировать действия сотрудницы банка на месте никто не мог, так как она являлась единственным работником отделения, расположенного в маленьком поселке.

О хищениях стало известно, когда одна из вкладчиц обратилась в отделение банка в другом населенном пункте, где и узнала, что на ее счете недостает крупной суммы денег. После этого полиция установила все факты хищений.

Помимо клиентов банковского учреждения потерпевшей стороной признан сам банк по эпизодам дела, по которым клиентам возмещены похищенные с их счетов средства.