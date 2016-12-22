На Камчатке кассир ударила полицейского ключами и попала под следствие

На Камчатке СКР возбудил уголовное дело в отношении 26-летней жительницы ЗАТО город Вилючинск. Она подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, вечером 5 декабря подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения находясь около служебного автомобиля ОВО, не желая привлечения ее сожителя к административной ответственности и доставления в связи с этим в отдел полиции, ключом от квартиры нанесла удар в височную область участкового уполномоченного полиции.

Женщина работает оператором-кассиром. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.