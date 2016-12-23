На Камчатке МЧС переходит в режим повышенной готовности из-за Нового года

В период подготовки к новогодним праздникам, а также во время самих праздничных дней силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и его структурных подразделений будут работать в режиме повышенной готовности.

Режим функционирования «повышенная готовность» для Главного управления и его структурных подразделений в составе сил постоянной готовности будет введен 25 декабря 2016 года и продлится до 15 января 2017 года.

Перевод на усиленный режим несения дежурства осуществлен для того, чтобы более оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и пожары.

Во время новогодних праздников вопросы обеспечения безопасности являются наиболее актуальными в деятельности МЧС России. Традиционно в этот период возрастает число бытовых пожаров.