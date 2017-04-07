На Камчатке медведь прошелся по популярному туристическому маршруту

На Камчатке на одном из популярных туристических маршрутов на территории кластера "Налычево" природного парка "Вулканы Камчатки" замечены следы медведя.

Сотрудники службы охраны природного парка обнаружили следы зверя в окрестностях кордона "Семеновский". Их направление говорит о том, что медведь спустился с хребта Кехкуй к реке Пиначевская, перешел ее и направился в сторону п. Пиначево. Примерный возраст медведя – около 5-6 лет. Государственные инспекторы, дежурящие на кордоне "Пиначевский", отмечают, что на данный момент медвежьих следов в окрестностях поселка не зафиксировано.

«Рекомендуем путешественникам соблюдать правила безопасности при нахождении в лесу. Следует внимательно смотреть по сторонам, чтобы вовремя заметить зверя и не оказаться у него на пути. При обнаружении на снегу следов косолапого хищника, нужно скорректировать свой маршрут», - говорят в парке.

«КамИНФОРМ» уже сообщало, что камчатские медведи начали выходить из спячки несколько недель назад. Пока это единичные случае, но апрель — месяц массового выхода косолапых из берлог.