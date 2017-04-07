На Камчатке медведь прошелся по популярному туристическому маршруту

07 апреля 2017, 07:42

На Камчатке на одном из популярных туристических маршрутов на территории кластера "Налычево" природного парка "Вулканы Камчатки" замечены следы медведя. 
 
Сотрудники службы охраны природного парка обнаружили следы зверя в окрестностях кордона "Семеновский". Их направление говорит о том, что медведь спустился с хребта Кехкуй к реке Пиначевская, перешел ее и направился в сторону п. Пиначево. Примерный возраст медведя – около 5-6 лет. Государственные инспекторы, дежурящие на кордоне "Пиначевский", отмечают, что на данный момент медвежьих следов в окрестностях поселка не зафиксировано.
 
«Рекомендуем путешественникам соблюдать правила безопасности при нахождении в лесу. Следует внимательно смотреть по сторонам, чтобы вовремя заметить зверя и не оказаться у него на пути. При обнаружении на снегу следов косолапого хищника, нужно скорректировать свой маршрут», - говорят в парке. 
 
«КамИНФОРМ» уже сообщало, что камчатские медведи начали выходить из спячки несколько недель назад. Пока это единичные случае, но апрель — месяц массового выхода косолапых из берлог. 

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

07 апреля 2017, 17:23
На «Тотальный диктант» записались 150 жителей Камчатки
07 апреля 2017, 17:21
Власти Камчатки возмущены беспечностью мужчин, которых сейчас ищут в Авачинском заливе
07 апреля 2017, 16:52
На поиски катера с двумя мужчина на Камчатке подняли вертолет
07 апреля 2017, 16:38
Туши двух китов выбросило на берег на Камчатке
07 апреля 2017, 14:07
Два человека отправились в сторону Авачинского залива на Камчатке и пропали
07 апреля 2017, 13:05
Тихоокеанский циклон заденет юг Камчатки

За неделю

06 апреля 2017, 16:28
В столице Камчатки закупят девять рамочных металлодетектора для массовых мероприятий
06 апреля 2017, 16:27
Акция «Чистый лес — территория без огня» пройдет на Камчатке
06 апреля 2017, 16:26
Военные вертолетчики отработали спасение людей на Камчатке
06 апреля 2017, 14:10
Жители Камчатки выйдут на акцию «Вместе против терроризма»
06 апреля 2017, 14:07
Камчатские депутаты предлагают выделить 3 млн рублей для авиаучетов лосей
06 апреля 2017, 14:06
На Камчатке готовятся к открытию навигации для маломерных судов

За месяц

30 марта 2017, 08:06
Пробуждение медведей на Камчатке не связано с извержением вулкана Камбальный: ученые
30 марта 2017, 07:55
На Камчатке полиция усилит мониторинг интернет-ресурсов, которыми пользуются подростки
29 марта 2017, 14:48
Власти Камчатки опровергли необходимость для жителей Эссо и Анавгая брать разрешения, идя в лес
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?