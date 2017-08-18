На Камчатке могут построить четвертую геотермальную электростанцию

На Камчатке в 2018 году планируется начать исследовательские работы по изучению и оценке потенциала месторождения пароводяной смеси на Банной геотермальной площади, расположенной в Усть-Большерецком районе. Как сообщили ТАСС в Росгеологии, генерация электроэнергии с этой геотермальной площади позволит существенно снизить себестоимость киловатт-часа и таким образом даст возможность развитию инфраструктуры и освоению ближайшего Карымшинского горнорудного узла золотосеребряной формации

Также возможность освоения геотермальных ресурсов изучается на Авачинской геотермальной площади, которая находится у подножия действующего Авачинского вулкана, примерно в 25 км от Петропавловска-Камчатского. На основе полученных сведений будет рассмотрен вопрос о строительстве тепловой геотермальной станции для снабжения тепловой энергией городов Петропавловск-Камчатский и Елизово и поселков между ними.

Ранее, как уже сообщало «КамИНФОРМ», начальник Управления науки АО «Росгеология» Альберт Исхаков представил правительству Камчатки предложения холдинга по развитию геотермальной энергетики на территории региона. Холдинг предлагает провести комплекс геолого-геофизических работ, которые позволят выполнить оценку потенциала месторождения пароводяной смеси на Банской геотермальной площади, расположенной в Усть-Большерецком районе примерно в 60 км к западу от г. Петропавловска-Камчатского.

Озвученные предложения получили поддержку правительства края. Было принято решение о совместной работе, направленной на включение данного проекта в перечень объектов, предлагаемых к геологическому изучению за счет средств федерального бюджета в 2018 году.

Геотермальная энергия, получаемая из тепла, генерируемого в коре Земли, занимает все большее место в стратегии энергообеспечения ряда зарубежных стран и имеет высокие перспективы использования в Российской Федерации. Камчатский край обладает высоким ресурсным потенциалом по данному виду энергии. Практическая неисчерпаемость, возможности постоянного круглогодичного применения и способность замещения значительных объемов традиционных энергоносителей (уголь, нефть, газ) делают это направление перспективным с точки зрения обеспечения дальнейшей энергобезопасности страны.

На Камчатке сейчас работают три геотермальных электростанции: Мутновская ГеоЭС-1 мощностью 50 МВт, Верхне-Мутновская опытно-промышленная ГеоЭС -12 МВт и Паужетская ГеоЭС - 12 МВт.