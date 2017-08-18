На Камчатке моряк рискует получить 5 лет колонии за контрабанду сигарет и алкоголя

На Камчатке под суд отправили 53-летнего помощника капитана рыболовного судна «Тибурон», который год назад попытался контрабандой провести на полуостров большую партию алкоголя и сигарет, купленных в Пусане (Южная Корея). Как сообщили «КамИНФОРМ» в транспортной прокуратуре края, обвинительное заключение утверждено.

Мужчину обвиняют в незаконном перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере, за что ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Когда судно «Тибурон» было в Пусане, мужчина закупил алкогольную продукцию и табачные изделия, которые спрятал в грузовом морозильном трюме рыболовецкого судна. «Контрабандный товар изъят сотрудниками Камчатской таможни, при проведении таможенного досмотра рыболовного судна, стоимость продукции превысила 400 тыс. рублей», - сказали в транспортной прокуратуре.