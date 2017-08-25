На Камчатке МВД попросит суд арестовать мужчину, в машине которого нашли «синтетику»

В Петропавловске-Камчатскому местному 34-летнему жителю может грозить до 10 лет лишения свободы за хранение наркотиков. Сейчас, как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД края, он находится в ИВС и следователи намерены ходатайствовать в суде об его аресте.

По словам полицейских, мужчина был задержан накануне вечером в центре Петропавловска. В его автомашине оперативники изъяли 0,364 грамма синтетического наркотика. По факту незаконного приобретения и хранения запрещенных веществ возбуждено и расследуется уголовное дело.