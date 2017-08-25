На Камчатке на производстве с начала года погибли 4 человека

25 августа 2017, 07:58

Ситуация с производственным травматизмом в крае остаётся сложной. С начала этого года на Камчатке произошло два одиночных и один групповой несчастный случай на производстве, при которых погибли 4 работника. Кроме того, зарегистрированы 5 несчастных случаев, в результате которых люди получили тяжёлые травмы. Об этом на совещании в правительстве края сообщил зампред Владимир Пригорнев. 
 
« Обращаю ваше внимание на то, что за каждым подобным происшествием стоит чья-то жизнь и благосостояние семей пострадавших работников. В этой связи любой работодатель обязан в своей деятельности ставить приоритетом безопасность и заблаговременно принимать меры по предупреждению производственного травматизма, не дожидаясь, когда наступит несчастный случай», - отметил Владимир Пригорнев, обращаясь к участникам совещания. 
 
По его словам, учитывая весомую роль первичных профсоюзных организаций в осуществлении контроля за реальным состоянием условий охраны труда на рабочих местах, было принято решение рекомендовать предприятиям и учреждениям Камчатского края создавать Комиссии по охране труда.
 
Кроме того, Межведомственная комиссия поручила усилить контроль за снижением производственного травматизма, в том числе при выполнении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах. несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями с приглашением руководителей организаций, где произошли подобные случаи. 

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