На Камчатке на время ремонта остановили работу Мутновской ГеоЭС-1

На Камчатке специалисты АО «Геотерм» приступили к подготовке Мутновских электростанций к осенне-зимнему сезону. Особое внимание уделено ремонту основного энергетического оборудования для обеспечения его надежной и бесперебойной работы в период низких температур.

Выведена в ремонт Верхне-Мутновская геотермальная электростанция. В перечне основных работ - средний ремонт паровой турбины, текущий ремонт генератора, ремонт ротора турбины, также ремонт устьевого оборудования эксплуатационных скважин.

Кроме того, было выведено в ремонт основное генерирующее оборудование Мутновской ГеоЭС-1. В соответствии с утвержденной ремонтной программой АО «Геотерм» специалистам станции предстоит провести текущий ремонт паровой турбины, трансформатора, ремонт устьевого оборудования геополя. В рамках инвестиционной программы АО «Геотерм» будут произведены работы по строительству трубопровода реинжекции сепарата от скважины Гео-5.

Большой объем работ направлен на подготовку к осенне-зимнему периоду объектов геотермального промысла: ремонт эксплуатационных скважин, антикоррозийная защита технологических трубопроводов и металлоконструкций, разбурка солевых отложений.