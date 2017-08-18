На Камчатке на время ремонта остановили работу Мутновской ГеоЭС-1

18 августа 2017, 10:04

На Камчатке специалисты АО «Геотерм» приступили к подготовке Мутновских электростанций к осенне-зимнему сезону. Особое внимание уделено ремонту основного энергетического оборудования для обеспечения его надежной и бесперебойной работы в период низких температур.
 
Выведена в ремонт Верхне-Мутновская геотермальная электростанция. В перечне основных работ - средний ремонт паровой турбины, текущий ремонт генератора, ремонт ротора турбины, также ремонт устьевого оборудования эксплуатационных скважин.
 
Кроме того, было выведено в ремонт основное генерирующее оборудование Мутновской ГеоЭС-1. В соответствии с утвержденной ремонтной программой АО «Геотерм» специалистам станции предстоит провести текущий ремонт паровой турбины, трансформатора, ремонт устьевого оборудования геополя. В рамках инвестиционной программы АО «Геотерм» будут произведены работы по строительству трубопровода реинжекции сепарата от скважины Гео-5.
 
Большой объем работ направлен на подготовку к осенне-зимнему периоду объектов геотермального промысла: ремонт эксплуатационных скважин, антикоррозийная защита технологических трубопроводов и металлоконструкций, разбурка солевых отложений. 

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