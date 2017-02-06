На Камчатке начались сборы гранатометчиков

06 февраля 2017, 16:00

В соединениях и воинских частях береговых войск Тихоокеанского флота, дислоцированных на территории Приморского и Камчатского краев, проходит активная фаза учебно-методических сборов с гранатометчиками. 
 
В ходе учебных мероприятий, которые проходят на полигонах  Тихоокеанского флота «Радыгина» и «Бамбурово», участники сборов завершили теоретическую подготовку и приступили к практической части. 
Военнослужащие отрабатывают комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых у гранатометчиков оцениваются навыки ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке. 
 
С участниками сборов проводятся занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и темное время суток. 
 
Заключительной частью станут зачетные практические стрельбы. Гранатометчики поразят мишени, имитирующие живую силу и боевую технику условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17. 

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