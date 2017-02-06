Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке начались сборы гранатометчиков
В соединениях и воинских частях береговых войск Тихоокеанского флота, дислоцированных на территории Приморского и Камчатского краев, проходит активная фаза учебно-методических сборов с гранатометчиками.
В ходе учебных мероприятий, которые проходят на полигонах Тихоокеанского флота «Радыгина» и «Бамбурово», участники сборов завершили теоретическую подготовку и приступили к практической части.
Военнослужащие отрабатывают комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых у гранатометчиков оцениваются навыки ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.
С участниками сборов проводятся занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и темное время суток.
Заключительной частью станут зачетные практические стрельбы. Гранатометчики поразят мишени, имитирующие живую силу и боевую технику условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.
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