На Камчатке насчитали более 20 частных детсадов: новый на 180 мест открывается в столице региона

На Камчатке полностью ликвидирована очередь в детские сады среди детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом на августовском совещании педагогов заявил губернатор Владимир Илюхин, отметив, что в регионе идет активное строительство новых дошкольных учреждений, работает множество частных детских садов.

«За прошедшие 10 лет, благодаря стабильной социальной политике, число дошколят в крае выросло на 20%, это почти 4,5 тысячи детей. Это потребовало серьезной работы по созданию новых дошкольных мест как за счет строительства детских садов, так и за счет развития альтернативных форм дошкольного образования. За этот период на Камчатке открыто 9 новых садиков на 1800 мест. Еще два детских сада строятся сейчас в Петропавловске-Камчатском и в поселке Ключи», - отметил глава региона.

Он добавил, что в сфере дошкольного образования в крае работает больше 20 индивидуальных предпринимателей. «Один из примеров: во взаимодействии власти и бизнеса в начале сентября в краевой столице откроется еще один новый частный детский сад на 180 мест, причем малышей там будут принимать с года и трех месяцев. Таких примеров должно быть больше», - подчеркнул Владимир Илюхин.