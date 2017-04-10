На Камчатке нашли мужчину и ребенка, погребенных под лавиной

10 апреля 2017, 19:51

На склоне Вилючинского вулкана на Камчатке, где в воскресенье сошла лавина, найдены тела мужчины и ребенка, сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона.

«Мужчина найден на глубине 8 метров. Сейчас работы продолжаются с целью извлечения тел из-под снега», - сказали в ведомстве.

Сначала нашли мужчину, а потом его сына.

В спасательных работах принимали участие более ста человек – спасатели и добровольцы. Последние работали здесь с воскресенье, когда и сошла лавина.

«КамИНФОРМ» уже сообщало, что в район поисков сегодня были направлены десятки спасателей. Туда приехали и вулканологи со специальным оборудованием – геолокатором, который позволяет искать людей под снегом.

Трагедия произошла в воскресенье. По словам наших источников, мужчине был 31 год, а его сыну всего 9 лет.

 

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#1Аноним10 апреля 2017, 19:59

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