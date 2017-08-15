На Камчатке назначили дни пересдачи девятиклассниками экзаменов

Девятиклассники Камчатки, которые которые весной не сдали экзамены по уважительной причине или получили неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, смогут пересдать их в сентябре. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в министерстве образования края.

Обязательные экзамены пройдут 5 сентября (по русскому языку) и 8 сентября (по математике). 11 сентября пройдут экзамены по физике, истории, биологии, литературе, 13 сентября – по химии, географии, обществознанию, информатике и ИКТ, 15 сентября – по иностранным языкам.

«Регистрация осуществляется по месту обучения. При себе необходимо иметь паспорт и справку об обучении, выданную общеобразовательной организацией», – напомнили в министерстве.