На Камчатке не исключили выпадения пепла в поселке после выброса на Ключевском

На Камчатке, по словам вулканологов, возможно выпадение вулканического пепла в селе Майском Усть-Камчатского района. Это произойдет, если изменится направление ветра и шлейф от выброса на Ключевском понесет в сторону населенных пунктов.

Пока этого не произошло. Выброс на Ключевском был зафиксирован сегодня утром. Столб пепла поднялся на 7 км, а шлейф от него растянулся на несколько десятков километров пока в северо-западном направлении.

«КамИНФОРМ» напоминает, что за текущую неделю Ключевской выбросил уже несколько столбов пепла.