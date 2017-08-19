Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке не исключили выпадения пепла в поселке после выброса на Ключевском
На Камчатке, по словам вулканологов, возможно выпадение вулканического пепла в селе Майском Усть-Камчатского района. Это произойдет, если изменится направление ветра и шлейф от выброса на Ключевском понесет в сторону населенных пунктов.
Пока этого не произошло. Выброс на Ключевском был зафиксирован сегодня утром. Столб пепла поднялся на 7 км, а шлейф от него растянулся на несколько десятков километров пока в северо-западном направлении.
«КамИНФОРМ» напоминает, что за текущую неделю Ключевской выбросил уже несколько столбов пепла.
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