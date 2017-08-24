На Камчатке не оставляют попыток найти заблудившегося грибника

На Камчатке возобновлены поиски мужчины, который пропал во время сбора дикоросов в Елизовском районе. Как рассказали «КамИНФОРМ» в МЧС региона, в районе «первого» и «второго» бугров потерявшегося грибника ищут спасатели, а также полицейские и волонтёры — всего более 20 человек.

В составе поисковой группы также принимают участие два кинологических расчета. «В течение нескольких дней поиски ведутся силами спасателей, полиции и волонтеров. Кроме того, были применены два беспилотных летательных аппарата, которые обследовали территорию, где предположительно может находиться мужчина, с воздуха», - рассказали в МЧС, отметив, что всего за время поисков была обследована территория площадью около 14,5 квадратных километров.

«КамИНФОРМ» напоминает, что мужчина 1961 года рождения собирал дикоросы в районе «первого» и «второго» бугров (недалеко от горы Морозной Елизовского района) и не вернулся домой.