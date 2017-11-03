На Камчатке не ощутили землетрясение магнитудой 4,4

На Камчатке сегодня утром произошло землетрясение, которое местные жители не ощутили. Как уточнили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, звонки от людей в ЕДДС не поступали.

Эпицентр землетрясения находился на территории Елизовского района на расстоянии 86 километров юго-восточнее села Атласово Мильковского района. Землетрясение произошло на глубине 140 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,4.

Сейсмособытие в населенных пунктах края не ощущалось.