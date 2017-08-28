На Камчатке неизвестный сжег машину депутата регионального парламента

28 августа 2017, 08:19

Депутат законодательного собрания Камчатки Роман Литвинов (КПРФ) остался без одной из своих машин — утром 25 августа в Вилючинске неизвестный совершил поджог иномарки. Но, как сообщили «КамИНФОРМ» в пресс-службе камчатского отделение КПРФ, подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения и сейчас его ищет полиция. 
 
Сам Роман Литвинов говорит, что не стоит пока спешить с выводами относительно мотивов данного преступления. Однако, версия о связи этого происшествия с политической деятельностью депутата-коммуниста является наиболее вероятной - сейчас в Вилючинске проходят довыборы депутатов городского совета, в том числе и на том округе, где до избрания в краевое зак.собрание был депутатом Роман Литвинов.
 
Отметим, что согласно декларации, депутат владел несколькими транспортными средствами: автомобиль Sang Yong Korando Family, UAZ PATRIOT, KIA PS (SOUL), автомобиль грузовой ГАЗ-27057, мотоцикл KAWASAKI VN-400, лодка моторная «Солар-400». 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

26 августа 2017, 14:31
На Камчатке СКР начал проверку по факту работы в детской поликлинике врача с туберкулезом
26 августа 2017, 14:30
Охотоморский циклон в течение выходных накроет всю Камчатку
26 августа 2017, 14:29
В столице Камчатки сгорела еще одна машина
25 августа 2017, 18:11
На Камчатке у браконьеров изъяли 5,5 тонн икры: ущерб на 18 млн рублей
25 августа 2017, 18:00
На Камчатке гастарбайтер из Узбекистана избил и изнасиловал женщину
25 августа 2017, 16:15
На Камчатке хозяин украденной лодки сам её нашел и сдал вора полиции

За месяц

18 августа 2017, 18:13
Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
18 августа 2017, 16:48
На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать
18 августа 2017, 08:10
Реальные доходы жителей Камчатки упали на фоне роста цен
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?