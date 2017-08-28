На Камчатке неизвестный сжег машину депутата регионального парламента

Депутат законодательного собрания Камчатки Роман Литвинов (КПРФ) остался без одной из своих машин — утром 25 августа в Вилючинске неизвестный совершил поджог иномарки. Но, как сообщили «КамИНФОРМ» в пресс-службе камчатского отделение КПРФ, подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения и сейчас его ищет полиция.

Сам Роман Литвинов говорит, что не стоит пока спешить с выводами относительно мотивов данного преступления. Однако, версия о связи этого происшествия с политической деятельностью депутата-коммуниста является наиболее вероятной - сейчас в Вилючинске проходят довыборы депутатов городского совета, в том числе и на том округе, где до избрания в краевое зак.собрание был депутатом Роман Литвинов.

Отметим, что согласно декларации, депутат владел несколькими транспортными средствами: автомобиль Sang Yong Korando Family, UAZ PATRIOT, KIA PS (SOUL), автомобиль грузовой ГАЗ-27057, мотоцикл KAWASAKI VN-400, лодка моторная «Солар-400».