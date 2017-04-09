На Камчатке обследовано 7 тыс. квадратных км, но пропавших людей на катере так и не нашли

На Камчатке сводной группировкой сил и средств в ходе поисков двух мужчин, ушедших в Авачинский залив на лодке, сегодня обследована территория в 6800 квадратных километров, сообщили в МЧС Камчатки.

В воскресенье к поискам привлекались промысловые суда, вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями на борту, а также наземная группировка спасателей. Поиск результатов не дал.

Спасатели на воздушном судне МЧС России обследовали значительную территорию - акваторию Авачинского залива, район мыса Шипунский, устья рек Налычево и Жупанова, бухты Бечевинская, Железная, Моржовая, а также другие бухты, которые встречались по пути следования.

На земле поиск велся тремя поисковыми группами, которые на вездеходах и снегоходах обследовали береговую черту. На акватории к поисковой операции были привлечены промысловые суда, находящиеся в предполагаемом районе поиска.

Поисковая операция осложняется тем, что родственникам пропавших мужчин неизвестен точный маршрут, по которому планировали отправиться граждане. В связи с этим территория поиска составляет сотни квадратных километров.

Местонахождение жителей Камчатки, которые откровенно пренебрегли требованиями безопасности (навигация в регионе ещё закрыта) и вышли в открытое море, по-прежнему не известно.

Специалисты по безопасности людей на водных объектах в очередной раз напоминают, что в южных районах Камчатского края навигационный период для маломерных судов откроется только 15 апреля. Несоблюдение правил плавания влечёт не только наложение административного штрафа на судоводителя, но и представляет угрозу жизни человека.