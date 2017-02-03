На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной

На Камчатке СКР возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего жителя села Хаилино, который подозревается в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 30 января подозреваемый, в состоянии алкогольного опьянения находясь в гостях в квартире, расположенной селе Хаилино, увидев, что его 19-летний знакомый пытается совершить половое сношение с 25-летней женщиной против ее воли, кулаком нанес удар в височно-теменную область последнего, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался у себя дома на следующий день. Подозреваемый нигде не работает. Потерпевший работал оленеводом в ГУП ПО «Камчатоленпром».

В случае подтверждения в ходе следствия факта противоправного поведения потерпевшего, данное обстоятельство может быть учтено судом как смягчающее обстоятельство при назначении наказания мужчине. Расследование уголовного дела продолжается.