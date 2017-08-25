На Камчатке опробовали аэротранспортабельный медицинский контейнер

На Камчатке в рамках тренировок спасатели развернули аэротранспортабельный медицинский контейнер, предназначенный для оказания помощи пострадавшим при ЧС, сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона.

Медицинский контейнер в случае ЧС может быть доставлен в зону чрезвычайной ситуации автомобильным, морским или воздушным транспортом. В нем имеется необходимое оборудование для оказания помощи пострадавшему населению. В ходе тренировки контейнер был перевезен с базы хранения и установлен на площадке рядом со зданием физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Елизово.

В течение получаса после доставки он был полностью развернут и готов к работе. После этого были отработаны приемы оказания неотложной и первой врачебной помощи в условиях автономной работы с дальнейшей эвакуацией условно пострадавших в лечебные учреждения.