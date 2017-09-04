На Камчатке осужденные помогают вытеснить с рынка привозные китайские огурцы

На Камчатке осужденные колоний вырастили в этом году уже шесть тонн огурцов. Как сообщили «КамИНФОРМ» в ведомстве, из них 4 тонны поставлено в учреждениях для организации питания осужденных.

Каждый день местные «агрономы» снимают по 150 килограммов овощей и передают их в столовую учреждения. От продажи огурцов удалось выручить уже более 750 тысяч рублей. Из этих денег начисляется заработная плата осуждённым, занятым на сельскохозяйственных работах. Основной объём средств пойдёт на модернизацию и развитие производства в исправительных учреждениях. Также деньги будут направлены на приобретение семенного материала.

Сельскохозяйственной деятельностью занимаются все исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы Камчатского края: колония строгого режима (ИК-6 г. Елизово), колония общего режима (ИК-5 г. Петропавловск-Камчатский) и женская колония (ИК-7 с. Мильково). Осуждённые выращивают овощи в открытом и закрытом грунте – картофель, капуста, свекла, морковь, огурцы, зелень, редис.

Тепличное хозяйство производственного сектора УФСИН стремительно развивается, в 2017 году общая площадь теплиц увеличена на 300 м2 и составляет 1400 м2. В теплицах работают осуждённые, имеющие опыт в сельском хозяйстве. Они проводят весь комплекс работ - от посадки рассады до сбора созревшего урожая.