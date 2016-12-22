Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке от менингита умер срочник из Бийска: СМИ
Следственные органы начали расследование причин смерти на Камчатке срочника одной из войсковых частей морской пехоты, призванного из Бийска. Однако как заявил представитель «Комитета солдатских матерей» Иван Данилов (Бийск), пока неизвестно, где заразился Юрий Езов - уже в части или по дороге.
Сейчас, как сообщает «Бийское телевидение», родители 18-летнего парня винят во всем военных медиков. В конце ноября текущего года юношу призвали в армию, а несколько дней назад его родители получили телеграмму о том, что молодого человека не стало. Официальной причиной смерти врачи называют инфекционное заболевание менингит.
Юрий Езов был призван в армию в конце ноября, а в начале декабря он прилетел на Камчатку. Он каждый день звонил маме. В последний раз родители слышали голос сына 4 декабря, после чего связь с ним пропала. Позже родителям Юрия Езова пришла срочная телеграмма с сообщением, что их сын 12 декабря скоропостижно скончался в военном госпитале от инфекции.
При этом сейчас стало известно, что за пару дней до отправки его в часть новосибирские врачи поставили ему сразу две прививки - менингококковую и пневмококковую.
Фото: bankfax.ru
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 2
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Бедный ребенок... Какое горе родителям...